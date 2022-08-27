İSTANBUL-GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

27.08.2022 20:50
İSTANBUL-GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, " İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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