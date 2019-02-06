Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı'ndan 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi

34 dakika önce

TİCARET Bakanlığı, 5 ilde eş zamanlı hal denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi, System.String[]
TİCARET Bakanlığı, 5 ilde eş zamanlı hal denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen uygulamalara ilişkin idari işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı arz- talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlıkça Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'da hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla düzenlenen denetime ilişkin açıklama yapıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ticaret Müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı. Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti."

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ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

Ankara, Ekonomi
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