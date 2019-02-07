Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı'ndan 5 İlde Eş Zamanlı "Hal" Denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 İlde Eş Zamanlı "Hal" Denetimi

1 saat önce

- Ticaret Bakanlığı'ndan 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimiANKARA - Ticaret Bakanlığınca, Türkiye genelinde 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 İlde Eş Zamanlı
- Ticaret Bakanlığı'ndan 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığınca, Türkiye genelinde 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Bakanlık başta marketler, pazar yerleri ve toptancı olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerini sıklaştırdı.
Ticaret Bakanlığı girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde denetimlerine etkin bir şekilde devam ederken, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Ticaret Müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı.
Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor.
Öte yandan Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Ankara, Türkiye, Ekonomi
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