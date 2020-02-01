Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri' açıklaması

TİCARET Bakanlığı'nca, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi ön görülen 'geçiş dönemi'nin başladığı belirtilerek, "Bu süre boyunca Birleşik Krallık, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacaktır" denildi.

Ticaret Bakanlığı, AB'den ayrılan İngiltere ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, İngiltere'nin AB'den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirdiği ve Brexit sürecinin başladığı belirtilerek, "AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenmiş ve 'Geri Çekilme Anlaşması' üzerinde mutabakata varılmış olup, Brexit 31 Ocak 2020'de gerçekleşmiştir. Brexit tarihi sonrasında Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen 'geçiş dönemi' başlamıştır. Bu süre boyunca Birleşik Krallık, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacaktır" denildi.Açıklamada, "Geçiş dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir ticaret anlaşması müzakere edilecektir. Söz konusu müzakerelere paralel olarak ülkemizle Birleşik Krallık arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde tüm unsurlarıyla, zaten Birleşik Krallık ile birlikte hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.