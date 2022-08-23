BURDURLU BERBERLER, '1 GÜN TATİL' KARARINDAN MEMNUN - Son Dakika
Üye Girişi

BURDURLU BERBERLER, '1 GÜN TATİL' KARARINDAN MEMNUN

23.08.2022 12:26

Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasını zorunlu hale getirme kararı, Burdurlu berber esnafını memnun etti.

Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasını zorunlu hale getirme kararı, Burdurlu berber esnafını memnun etti.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'nun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Buna göre, berber, kuaför ve güzellik salonları bulundukları illerdeki valiler tarafından belirlenecek şekilde haftanın bir günü kapalı kalacak. Kararı değerlendiren Burdur Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Veli Soy, "Öncelikle esnafımızın gözü aydın. Yaklaşık 3 yıldır federasyonumuz ve oda başkanları olarak bakanlığa 'haftada bir gün tatil yapalım' diye müracaatlar yapıyorduk, bakanlık bu kararı onaylamış. Esnafımıza hayırlı olsun. 3 yıldır bunun mücadelesini veriyorduk, iyi oldu. Meslektaşlarımız en azından haftada bir gün dinlenebilecek" dedi. Burdur'da daha önce böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Soy, "Yaklaşık 6 yıl devam etti pazar tatillerimiz. Resmi olmayan bir karar almıştık kendi aramızda, ama zamanla arkadaşlarımız açmaya başladı. Zaman zaman bu konuda tartışmalar oluyordu. Bu karara uymayanlar çoğalınca, elimzde de bir yetki olmayınca biz de serbest bıraktık. Ama şimdi resmileşti, esnafımıza hayırlı olsun" diye konuştu. Hafta tatili kararının esnafın beklentisi olduğunu dile getiren Soy, şöyle konuştu; "Meslektaşlarımızın yüzde 80-90'ı hafta tatilini istiyor. Herkes kapandı mı psikolojik olarak evinde rahat ediyor. Bunun bir tek olumsuz yönü, damat tıraşları olduğunda, veya ilimize asker geldiğinde nasıl olacak. Bu netleşirse iyi olacak" dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz
Kaynak: DHA

Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURDURLU BERBERLER, '1 GÜN TATİL' KARARINDAN MEMNUN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:41:44. #1.11#
SON DAKİKA: BURDURLU BERBERLER, '1 GÜN TATİL' KARARINDAN MEMNUN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement