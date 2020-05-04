Ticaret Bakanlığı Nisan ayı veri bülteni yayımlandı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı Nisan ayı veri bülteni yayımlandı

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı verilerine göre korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,38 oranında, ithalat ise yüzde 28,31 oranında azaldı.

Ticaret Bakanlığı Nisan ayı veri bülteni yayımlandı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı verilerine göre korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,38 oranında, ithalat ise yüzde 28,31 oranında azaldı.


Ticaret Bakanlığı, Nisan ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bültenini yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan bültene göre, Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,38, ithalat ise yüzde 28,31 oranında azaldı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat 8 milyar 993 milyon dolar, ithalat 12 milyar 957 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69,4 oldu.


Bültende Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanmasının ihracatı negatif yönde etkilemeye devam ettiği belirtilirken, salgın nedeniyle başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere önemli ihraç ülkelerinde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemlerinin Nisan ayı ihracatında görülen düşüşün de ana nedeni olduğu kaydedildi.


Bültene göre Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 3,7 oranında azalarak 172 milyar 706 milyon dolar, ithalat yüzde 1,8 oranında azalarak 210 milyar 411 milyon dolar oldu. Ayrıca, dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 2,6 oranında azalarak 383 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,1 oldu.


İhracat fasılları


Nisan ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda 4 milyar 907 milyon dolar olarak yapıldı. Bu grubu sırasıyla 3 milyar 91 milyon dolarla tüketim malları ve 904 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti. Aynı grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde en fazla ithalat 9 milyar 577 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 1 milyar 952 milyon dolar "yatırım (sermaye)" malları ve 1 milyar 397 milyon dolarla "tüketim malları" grupları izledi.


GTS'ye göre Nisan ayında en fazla ihracat yapılan fasıl "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" oldu. Bu kapsamda 918 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 654 milyon dolarla "demir ve çelik" ve 531 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar" takip etti.


Söz konusu bültende Nisan ayı için en çok ithal edilen fasıl da 1 milyar 545 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" oldu.


Ülkelere göre ithalat ve ihracat


Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke 862 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 606 milyon dolarla ABD ve 564 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 559 milyon dolarla Çin olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 267 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 126 milyon dolarla Rusya takip etti.


ÖTS'ye göre dış ticaret


Bültene göre Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,62 oranında, ithalat ise yüzde 32,17 oranında azaldı. 2020 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 41,62 azalarak 8 milyar 442 milyon dolar, ithalat yüzde 32,17 azalarak 11 milyar 844 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 36,45 azalarak 20 milyar 286 milyon dolar, Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,3 oldu.


Bültene göre Nisan ayında aktif limited şirketi 862 bin 86, ticari işletme sayısı 681 bin 312, şube sayısı 205 bin 883, anonim şirket sayısı 142 bin 768, kooperatif sayısı 31 bin 119, kollektif şirket sayısı 11 bin 369 ve komandit şirket sayısı 2 bin 17 olarak kaydedildi. Ayrıca Türkiye genelinde Mart ayında toplam aktif firma sayısı 1 milyon 936 bin 700 iken, Nisan ayında 146 adet azalarak 1 milyon 936 bin 554 oldu. - ANKARA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:04 Kaynak: İHA


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