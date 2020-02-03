Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre ocakta ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 14 milyar 765 milyon dolar, ithalat yüzde 18,96 artışla 19 milyar 229 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, ocak ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,53 artarak 13 milyar 909 milyon dolara, ithalat da yüzde 18,23 artışla 18 milyar 528 milyon dolara yükseldi.

GTS'ye göre ise ihracat yüzde 6,1 artarak 14 milyar 765 milyon dolara, ithalat yüzde 18,96 artarak 19 milyar 229 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 85,41 artışla 4 milyar 619 milyon dolar oldu. GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde 98,53 artışla 4 milyar 464 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 12,43 arttı ve 32 milyar 436 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre de dış ticaret hacmi, yüzde 13,01 artışla 33 milyar 994 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ÖTS'ye göre Ocak 2019'da yüzde 84,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 75,1 oldu. GTS'ye göre bakıldığında ise aynı dönemde söz konusu oran yüzde 86,1 iken yüzde 76,8'e geriledi.

En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, ocakta geniş ekonomik grup sınıflamasına göre, en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 629 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 762 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 458 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 71 milyon dolar, "Tüketim malları" grubunda 5 milyar 998 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 572 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, ocakta en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 13 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 275 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 791 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

GTS'ye göre ocakta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 128 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 401 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 791 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS'ye göre 4 milyar 131 milyon dolar ve ÖTS'ye göre 3 milyar 811 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

GTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 415 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 889 milyon dolarla İtalya ve 870 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 87 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 886 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 379 milyon dolarla Almanya takip etti.

ÖTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 312 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 850 milyon dolarla İtalya ve 838 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat 1 milyar 943 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 808 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 326 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idarelerince ocakta tahsil edilen vergiler 11 milyar 511 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Ocak ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 849 bin 262, ticari işletme sayısı 687 bin 641, şube sayısı 205 bin 367, anonim şirket sayısı 140 bin 478, kooperatif sayısı 30 bin 912, kolektif şirket sayısı 11 bin 382, komandit şirket sayısı 2 bin 18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 927 bin 60, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 959 bin 417 olarak hesaplandı.