Ticaret Bakanlığı Personel Daire Başkanı Topçu'nun acı günü - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Personel Daire Başkanı İsmail Topçu'nun vefat eden annesi Keziban Topçu, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Keziban Topçu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Cenaze namazı için Hacıveyis Camisi'nin avlusuna getirilen Keziban Topçu'nun naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına defnedildi.

Cenazede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak, sosyal mesafe kuralına riayet edildi.

Cenazeye İsmail Topçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yahya Baba ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da katıldı.