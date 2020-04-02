Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde... - Son Dakika Ekonomi
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde...
7 saat önce
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:08 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar