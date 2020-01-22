Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

6 saat önce

Ticaret Bakanlığına, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak, System.String[]

Ticaret Bakanlığına, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kurumun çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere, 5 kıdemli uygulama yazılımı geliştirme uzmanı, 2'şer kurumsal yazılım mimarı, kurumsal proje yöneticisi, uygulama yazılımı geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, birer yazılım uzmanı, mobil uygulama geliştiricisi, iş analisti uzmanı, yazılım mühendisliği süreçleri uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, veri ambarı/raporlama uzmanı, raporlama uzmanı ile kıdemli altyapı ve konfigürasyon uzmanı olmak üzere 22 personel alınacak.

Adaylar, müracaatlarını, Bakanlığın internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru

bir şekilde doldurduktan sonra gerekli belgelerle 10-21 Şubat döneminde Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne

şahsen veya son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla yapabilecek.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylardan KPSS ve yabancı dil puanlarına göre, her bir unvan için 10 katı aday sözlü ve uygulamalı sınava alınacak. Sınav tarihleri, başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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