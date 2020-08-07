Ticaret Bakanlığı tarafından, 'İthalat Rejimi Kararına Ek Karar' hakkında açıklama yapıldı

Ticaret Bakanlığı,

Ticaret Bakanlığı, 5 Ağustos Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında bilgilendirme yaptı. Bakanlık, yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla; sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları, nispi ve maktu (Toplu Konut Fonu) olarak ikiye bölünerek, gümrük vergisi oranı değiştirilmeden daha etkin bir uygulamaya gidildiğini açıkladı.

Bazı basın ve yayın organlarında söz konusu ürünlerde gümrük vergisi indirimine gidildiğine yönelik olarak yanlış bir bilgilendirme yapıldığının altı çizilen Ticaret Bakanlığı tarafından, "Bu şekilde çıkan yanlış haberlerin, üreticimizin aylarca emek vererek ürettiği ürününü ithalat baskısı varmış gibi gösterilerek düşük fiyattan almak için piyasada spekülasyona yol açtığı ve açabileceği değerlendirilmektedir. Yerli üretimin korunması ve teşvik edilmesi amacıyla alınmış olunan bu karar, kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmemektedir. Söz konusu düzenleme dünya fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek sektörde adil ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece üreticimiz ve dürüst tüccarımız korunacak, devletin vergi kaybı önlenecek ve piyasada haksız rekabet ortamı oluşması engellenecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA