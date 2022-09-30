Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında çalışacak 175 denetmen yardımcısı alacak - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında çalışacak 175 denetmen yardımcısı alacak

30.09.2022 08:58
Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında çalışacak 175 denetmen yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere çeşitli alanlarda 175 ticaret denetmen yardımcısı istihdam edecek.

Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere çeşitli alanlarda 175 ticaret denetmen yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavıyla gıda, ziraat, kimya, tekstil mühendislikleri, işletme, maliye gibi bölümlerden mezun 175 ticaret denetmen yardımcısı alacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınava KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular dijital ortamda 24 Ekim-2 Kasım 2022 döneminde alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yazılı sınav 20 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Sınavın yeri ve saati adayların giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınav da Ankara'da olacak. Bu sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında çalışacak 175 denetmen yardımcısı alacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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