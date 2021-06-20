Ticaret Bakanlığı tatil hazırlığı yapanları sahte otel tanıtımları konusunda uyardı Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle, sosyal medya veya e-posta benzeri mecralardan ulaşan konaklama tekliflerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamada hızlı artış sağlanması, kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesi, yaklaşan Kurban Bayramı gibi nedenlerle tatil planlarında artış bekleniyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun şekilde tatil amaçlı seyahat ve konaklama hizmeti satın almaları öngörülüyor.

Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanacağı bu dönemi fırsata çevirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişiler tarafından tüketicileri mağdur etmeye yönelik birtakım faaliyetlerde bulunulması ihtimaline karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

Bakanlık, vatandaşları rezervasyon yaptırmadan önce dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyardı.

Buna göre, tüketicilere, herhangi bir konaklama rezervasyonu yapmadan önce, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli olup olmadığını, tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısını kontrol etmeleri, bu konuda, "www.kulturturizm.gov.tr" ve "https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html" adresli internet sitelerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin doğruluğu konusunda ise "www.tursab.org.tr" internet sitesinden sorgulama yapılmaları önerildi.

Mesafeli olarak hazırlanan sözleşmelerde ise rezervasyon yapılan internet sitesinde yer alan adres, unvan ve iletişim bilgilerinin kontrol edilmesi, tesis veya seyahat acentesine ilişkin bu bilgilere yer verildiğinden emin olunması, mağduriyet yaşanmaması için önem taşıyor.

Rezervasyon yapılacak internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Sosyal medya veya e-posta benzeri mecralardan ulaşan konaklama tekliflerinin doğrudan kabul edilmesi yerine, rezervasyon işlemlerinin konaklama yapılacak tesise ilişkin seyahat acenteleri veya doğrudan tesise ait internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor.

Fiyat indirimlerine dikkat edilmeli

Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden sunulan tatil ve konaklama teklifleri üzerinden pek çok tüketici mağduriyet yaşıyor. Bu gibi durumlarda gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı. Ayrıca, teklife ilişkin reklamda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin internet ortamında sorgulanarak veya telefonla aranarak teyit edilmesi gerekiyor.

Çoğunlukla sahte olan ve tüketicileri aldatarak satın almaya yönlendirmek amacıyla kurulan söz konusu internet sitelerinde, genellikle tanıtımı yapılan tesise yönelik bir rezervasyon motoruna yer verilmiyor ve tüketiciler doğrudan telefon aramasına yönlendiriliyor. Bu hususa tüketiciler tarafından şüpheyle yaklaşılması ve belirtilen telefon numarasının farklı kaynaklardan kontrol edilmesi önem taşıyor.

Gerek yüz yüze gerekse mesafeli satışlarda alınan konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formu istenmesi de alınacak tedbirler arasında bulunuyor.

Adli makamlara başvurulmalı

Öte yandan, bazı internet sitelerinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde, turizm tesislerine ait resim, logo ve isimlerin kopyalanarak kullanıldığı veya söz konusu tesislere ait internet sitesi isimlerinde çok küçük değişiklikler yapılarak tüketicilerin yanıltılıp mağdur edildiği görülüyor. Bu ve benzeri faaliyetlerle karşılaşılması durumunda tüketicilerin durumu adli makamlara bildirmesi önem taşıyor.

Tüketiciler yaşadıkları bireysel mağduriyetlerin giderilmesi ve kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabiliyor. 2021 yılı için değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklar tüketici hakem heyetlerinin, değeri bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinin görev alanına giriyor. Tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekiyor.