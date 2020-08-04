Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bülteni

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine girilmesinin ardından temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,5 artarak 15 milyar 12 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, pandemi nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkileri, hem Türkiye'nin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başlarken, bu olumlu eğilim temmuzda daha da belirginleşti.

GTS'ye göre ihracat temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,5 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,78 azaldı. Temmuz ihracatı 15 milyar 12 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece dış satım, salgın öncesi seviyelerini de aşarak hem 2020 yılının en yüksek değerine çıktı hem de en yüksek ikinci temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı.

Nisanda 8 milyar 975 milyon dolar, mayısta 9 milyar 956 milyon dolar ve haziranda 13 milyar 462 milyon dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Geçen ay çalışma günü bazında günlük ortalama ihracat ise hazirana göre yüzde 16,8 artışla 715 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranında artış

Yılın ilk yarısında yüzde 75,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 77,2 seviyesine yükseldi.

Aylık bazda bakıldığında, geçen yılın temmuz ayında yüzde 82,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl temmuz ayında yüzde 84,5'e ulaştı.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç bakıldığında ise temmuzda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,9, ocak-temmuz döneminde yüzde 83,6 oldu.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 6,81 azalarak 32 milyar 768 milyon dolara gerilerken, dış ticaret açığı da yüzde 16,78 azalarak 2 milyar 744 milyon dolara düştü.

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 4 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 6 milyar 154 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 748 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Temmuzda en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 880 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bu fasılı, 1 milyar 501 milyon dolarlık satışla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 853 milyon dolarlık satışla "örme giyim eşyası ve aksesuarı" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 963 milyon dolarla İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD geldi.

Almanya, İngiltere ve ABD'nin ülke ihracatındaki payları ise sırasıyla yüzde 9,7, yüzde 6,4 ve yüzde 6,3 olarak hesaplandı.

İthalat

Temmuz ayında ithalat da yıllık bazda yüzde 7,66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar oldu.

Bu dönemde en çok ithalat yapılan grup, 12 milyar 855 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" oldu. Bunu, 2 milyar 703 milyon dolarlık ithalatla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 158 milyon dolarlık dış alımla "tüketim malları" izledi.

Temmuz ayında en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 467 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla dış alım 1 milyar 911 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 835 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 279 milyon dolarla Rusya takip etti.

Gümrük idarelerince temmuzda tahsil edilen vergiler 17 milyar 461 milyon lira olarak hesaplandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 5,75 azalarak 14 milyar 258 milyon dolara, ithalat da yüzde 6,33 azalarak 17 milyar 188 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı yüzde 9,03 gerileyerek 2 milyar 931 milyon dolara düşerken, dış ticaret hacmi de yüzde 6,07 azalışla 31 milyar 446 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirket verileri

Temmuz ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 878 bin 790, ticari işletme sayısı 681 bin 713, şube sayısı 208 bin 338, anonim şirket sayısı 145 bin 614, kooperatif sayısı 31 bin 431, kolektif şirket sayısı 11 bin 351, komandit şirket sayısı 2 bin 18 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 959 bin 255, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 76 bin 645 olarak kayda geçti.