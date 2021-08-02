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Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bültenini yayımladı

02.08.2021 13:10
Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bültenini yayımladı, System.String[]

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 artarak 16 milyar 413 milyon dolara, ithalat da yüzde 17 yükselişle 20 milyar 723 milyon dolara çıktı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 artarak 16 milyar 413 milyon dolara, ithalat da yüzde 17 yükselişle 20 milyar 723 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 artarak, 16 milyar 413 milyon doları buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Türkiye ve dünya ekonomilerinde etkilerinin sürmesine karşın temmuz ihracatı tüm zamanların en yüksek temmuz ayı rakamına ulaştı.

İthalat da söz konusu dönemde yüzde 17 artarak, 20 milyar 723 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret hacmi yüzde 13,9 artarak, 37 milyar 136 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da yüzde 52,42 yükseldi ve 4 milyar 309 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,2, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,6 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 8 milyar 474 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 6 milyar 72 milyon dolarla "tüketim malları", 1 milyar 789 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Temmuzda en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 718 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 490 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" ve 1 milyar 390 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 441 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 44 milyon dolarla ABD ve 983 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 16 milyar 129 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 674 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 844 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Temmuzda en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 971 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 606 milyon dolarla "demir ve çelik" 2 milyar 312 milyon dolarla "kazanlar ve makinalar" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 657 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 467 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 632 milyon dolarla Almanya takip etti.

Son 12 aylık ihracat 200 milyar dolar seviyesini geçti

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 20,76 artarak 201 milyar 47 milyon dolar, ithalat ise yüzde 21,42 artarak 249 milyar 681 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 21,12 yükselişle 450 milyar 728 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,5 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 10,4 artarak 15 milyar 617 milyon dolara, ithalat yüzde 15,8 yükselişle 19 milyar 868 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 13,4 yükselerek 35 milyar 484 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi yüzde 13,39 artışla 35 milyar 484 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 78,6 oldu.

Gümrük idarelerince temmuzda tahsil edilen vergiler ise 23 milyar 975 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Temmuz itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 954 bin 457, ticari işletme sayısı 659 bin 856, şube sayısı 221 bin 297, anonim şirket sayısı 158 bin 9, kooperatif sayısı 31 bin 461, kolektif şirket sayısı 10 bin 834 ve komandit şirket sayısı 1921 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 37 bin 835, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 226 bin 572 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Türkiye, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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