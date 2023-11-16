Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklamlara 92,5 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından tüketicileri aldatan, yanıltan ve istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere yönelik 11 ayda 92,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. ???????

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, özellikle bu ay gerçekleştirilen ve "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe de çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği satış kampanyalarını yakından takip etti. Yapılan incelemelerde tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

Kurul gündemine intikal eden 16 indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bu ay toplantıda görüşülen 176 dosyadaki hususlardan 153'ü mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 16,7 milyon lira idari para cezası kesildi.

???????- Takviye gıdalar ve kozmetik ürünler de incelendi

Ayrıca, mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamların ön plana çıktığı görüldü. Takviye edici gıdalar ve kozmetik ürünler gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik ürün reklamları da Kurul tarafından takip edilerek incelendi. Bu kapsamda, olası faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını bozucu nitelikte, mevzuata aykırı bulunan reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

Kurul tarafından 11 ayda ise toplam 1838 dosya hakkında değerlendirmede bulunuldu. Bu alandaki aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.