 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklamlara 92,5 milyon lira ceza kesti - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklamlara 92,5 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklamlara 92,5 milyon lira ceza kesti
16.11.2023 09:29

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından tüketicileri aldatan, yanıltan ve istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere yönelik 11 ayda 92,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Reklam Kurulu, özellikle bu ay gerçekleştirilen indirimli satış kampanyalarını yakından takip etti ve tüketicileri aldatan reklamlar hakkında yaptırımlar uygulandı. Ayrıca, takviye gıdalar ve kozmetik ürünler gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik ürün reklamları da incelendi ve mevzuata aykırı bulunan reklamlar hakkında cezalar verildi.

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından tüketicileri aldatan, yanıltan ve istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere yönelik 11 ayda 92,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. ???????

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, özellikle bu ay gerçekleştirilen ve "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe de çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği satış kampanyalarını yakından takip etti. Yapılan incelemelerde tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

Kurul gündemine intikal eden 16 indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bu ay toplantıda görüşülen 176 dosyadaki hususlardan 153'ü mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 16,7 milyon lira idari para cezası kesildi.

???????- Takviye gıdalar ve kozmetik ürünler de incelendi

Ayrıca, mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamların ön plana çıktığı görüldü. Takviye edici gıdalar ve kozmetik ürünler gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik ürün reklamları da Kurul tarafından takip edilerek incelendi. Bu kapsamda, olası faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını bozucu nitelikte, mevzuata aykırı bulunan reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

Kurul tarafından 11 ayda ise toplam 1838 dosya hakkında değerlendirmede bulunuldu. Bu alandaki aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklamlara 92,5 milyon lira ceza kesti - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Ekimde Türkiye genelinde konut satışları %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu
09:55 İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: Hamas lideri İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenledik
09:42 Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam
09:39 Nihal ve Bahar Candan'ın Emniyetteki Sorguları Tamamlandı
09:30 ABD Başkanı Biden: Netanyahu'ya iki devletli çözümün nihai cevap olduğunu ilettim
09:00 Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama: 5275 sayılı kanun hükümlerine göre cezası infaz edildi
09:00 Motosikletini çalmak isteyen hırsızı başından vurarak öldürdü
08:56 Erdoğan kürsüde konuşurken omzuna arı kondu! Koruması jet hızıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi
08:51 Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi
08:45 MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 10:11:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklamlara 92,5 milyon lira ceza kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement