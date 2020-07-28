Ticaret Bakanlığı, Türk firmaları desteklemeye devam ediyor

Ticaret Bakanlığı, Türk firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda Türk firmalara desteğinin süreceğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda sergilerde, fuarlarda ve numune olarak üretim modellemesinde kullanılacak eşyanın uluslararası hareketini kolaylaştırdık. İş insanlarımız artık elektronik ortamda düzenlenen Beyan Formu ile beraberinde getirdikleri sergi ve fuar eşyası ile numunelik eşyanın gümrük işlemlerini beklemeden, hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilecek. Gerek zaman gerekse maliyet avantajı sağlayacak bu uygulamanın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA