TİCARET BAKANLIĞI UYARDI:  ETİKETSİZ DETERJANLARDA BÜYÜK TEHLİKE DİKKAT - Son Dakika

-Ticaret Bakanlığı, etiketsiz deterjanlara karşı vatandaşları uyarırken, yapılan denetimlerde pek çok etiketsiz deterjanda nitrik yani kuvvetli asit miktarının fazla olduğu tespit edildi.

-Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Meral Karaaslan, deterjanların yanlış kullanımının ölümlere neden olabildiğini ifade ederek kullanıcıları uyardı.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - TİCARET Bakanlığı, etiketsiz deterjanlardan uzak durulması gerektiğini belirtti. 'Nitrik' yani kuvvetli asit deterjanlarda sağlığı en çok tehdit eden kimyasal madde. Bu asidin deterjanlarda belli bir miktarda bulunması gerekirken, değeri aştığı tespit edilen ürünler toplatılıyor. Deterjanların yanlış kullanımı da istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. İki deterjan ürününün birbirine karıştırılması ölüme bile neden olabilecek kazalar ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle iki farklı deterjanın asla karıştırılmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

"İÇERİKLERİ VE ETİKET BİLGİLERİNİN UYUMLU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, tüketicilerin kullandıkları deterjanların içeriğini mutlaka kontrol etmesi gerektiğini ifade ederek, "Deterjanlar kimyasal ürünler. Dolayısıyla bunların tüketiciler tarafından mutlaka kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması gerekiyor. Biz bakanlık olarak yaptığımız denetimlerde laboratuvar incelemelerinden önce mutlaka içerikleri ve etiket bilgilerinin uyumlu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Güvenlik bilgi formları var. Bu formlarla, etiket bilgilerini kontrol ediyoruz. Örneğin etikette aşındırıcı olduğuna dair bir bilgi var mı, göze, solunum yollarına zarar verir, eldivenle kullanılmalıdır gibi bir takım uyarıların bulunması gerekiyor. Bu uyarıların da mutlaka içeriğe uygun olarak yapılması gerekiyor. Laboratuvara geldiği zaman öncelikle içerikleriyle, tehlike sembollerinin uyumlu olup olmadığını kontrol ediyorlar" şeklinde konuştu.

"ETİKETİ VE AMBALAJI OLMAYAN ÜRÜNLERDEN UZAK DURULMALI"

Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Meral Karaaslan, vatandaşlara çağrıda bulundu. Etiketi olmayan ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim tüketiciler için en önemli uyarımız. Tüketicilerin açıkta satılan deterjanlardan uzak durmaları gerekiyor. Üzerinde hiçbir şekilde etiket ve uyarı yok. İçeriğinde ne olduğu belli değil. Bir çocuk çok kolay bir şekilde plastik şişeye doldurulmuş ürünü meyve suyu zannedip içebilir. Maalesef bu şekilde oluşmuş çok fazla kaza var. Bu tür etiketi, ambalajı olmayan ürünlerden tüketicilerimizin mutlaka uzak kalması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ÖLÜME KADAR GİDEN VAKALAR OLUYOR"

"Hiçbir ürün, başka bir ürünle karıştırılmamalı" diyen Meral Karaaslan, iki ürünün karıştırılması sonucu ölümlerin ve ağır kazaların yaşanabildiğini ifade ederek bu tür işlemden tüketicilerin kesinlikle uzak durması gerektiğini belirtti. Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen çamaşır suyu ve yağ çözücü karıştırılıyor. Bazen kir çözücü karıştırılıyor. O kadar tehlikeli ki. İki ürünün karışması sonucunda yüzey temizleyicinin içerisinde amonyak varsa zehirli klor gazı ortaya çıkıyor. Bu gazın solunması direkt olarak solunum yollarını etkileyen hatta ölüme götüren bir vaka. Zaten bu tür temizlik dar alanlarda yapılıyor. Dar bir alanda tüketici çamaşır suyuyla, kireç çözücüyü karıştırırsa bronşit, astım gibi bir hastalığı varsa maalesef ölüme kadar giden vakalar oluyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde karıştırmamak gerekiyor. Lavabo açıcılarda ise bazen bir ürün kullanılıyor. Lavabo açılmıyor. Bu sefer sıvı versiyonu karıştırılıyor. Katı ve sıvı ikisi bir arada kullanıldığı zaman bomba etkisi yapan bir vakalarla karşılaşılıyor. Bu tür durumlardan tüketicilerimizin uzak durması gerekiyor. İki ürün hiçbir şekilde birbiriyle karıştırılmamalı. Bazen büyük ambalaj alınıyor. Bunlar kullanımı kolay olsun diye küçük kaplara koyuluyor. Bu da son derece yanlış."

"NİTRİK ASİT MİKTARININ YÜZDE 20'Yİ AŞMAMASI GEREKİYOR"

Yapılan denetimlere değinen Meral Karaaslan, bazı ürünlerde miktarı aşan nitrik asit tespit edildiğini ve bu ürünlerin toplatıldığını belirterek, "Kuvvetli asit baz dediğimiz ürünlerde özellikle, kireç çözücü, yaz çözücü gibi ürünlerde nitrik asit çok önemli bir kimyasal. Evsel kullanımlarda bu nitrik asit miktarının içeriğin yüzde 20'sini aşmaması gerekiyor. nitrik asit yani kuvvetli asitle ilgili tespitlerimiz oldu. Limiti aşan ürünlerle ilgili de güvensizlik kararı vererek, bu ürünleri toplattık. Bazen içerikte çok küçük bir eksik görebiliyoruz. Üreticiye mutlaka bunları düzeltmesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

VİTRİNDE PAKETLİ, ARKADA AÇIK DETERJAN

Açık deterjanlar, temizlik ürünleri ve sabunlar sokak aralarında bulunda temizlikçi dükkanlarında satılıyor. Dükkanların ilk bakışta vitrinlerinde paketli, markalı ürünlerin bulunduğu görülüyor. Ancak bu dükkanların arka taraflarında, bidonlar ve kovalar içinde açık ürünler bulunuyor. Açık ürünler kilo ve litre hesabı satılıyor. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise açık deterjan kullanmadığını belirtiyor. Çağla Kaleli, açık deterjan kullanmadığını belirterek, "Zararlıdır mutlaka TSE onaylı olması gerekir diye düşünüyorumö dedi. Şefika Savan ise "Kapalı deterjan tercih ederim, açıksa zararlıdır" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN İÇERİĞİNİ OKUMUYORUM"

Deterjanları içeriğini okumadan kullandığını ifade eden Halime Balkan, "Hiçbir zaman içeriğini okumuyorum, tanıdığım markadan alıyorum. Bu konularda biraz bilinçsiz hareket ediyoruz. Küçücük, karınca gibi yazıyorlar. Kim okuyacak onu? Şu ana kadar içeriğini hiç okumamıştım. Bundan sonra okuyacağım" şeklinde konuştu.

"DETERJANLARI HİJYENİK OLSUN DİYE KARIŞTIRIYORUM"

Deterjan alırken önce markasına dikkat ettiğini belirten Nurten Erdem , "Kullanma talimatı ve içeriği genellikle dikkatimi çekmiyor. Okumuyorum ama sağlık açısından kaliteye önem veriyorum. Bazen deterjanları birbirine daha hijyenik olsun diye karıştırıyorum. Aslında dikkat etmek lazım. Birbirine karıştırdığımda daha temiz olduğunu düşünüyorum ama riskli" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Etiketsiz deterjanlardan görüntüler

-Laboratuvarda yapılan çalışmalar

-Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Meral Karaaslan ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Vatandaşlarla röportajlar

-Yapılan çalışmalardan görüntü

-Detay görüntüler