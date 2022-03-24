Son dakika haber | Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarında inceleme - Son Dakika
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Son dakika haber | Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarında inceleme

24.03.2022 11:04
Son dakika haber | Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarında inceleme

Son dakika gündem haberi: TİCARET Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair iddialar üzerine, şeker fabrikalarında incelemeler yapıldığını duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair iddialar üzerine, şeker fabrikalarında incelemeler yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz" denildi.


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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarında inceleme - Son Dakika


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