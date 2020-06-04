Ticaret Bakanlığına ihracatı yasak ve ön izinli mallara ilişkin muafiyet tanımlama yetkisi

Ticaret Bakanlığı, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin muafiyet ve istisnaları tanımlamaya yetkili olacak.

Ticaret Bakanlığı, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin muafiyet ve istisnaları tanımlamaya yetkili olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle ihracı yasak ve ön özne bağlı malların belirlendiği tebliğe 'yetki' maddesi eklendi.

Buna göre, Bakanlık tebliğ hükümlerine istinaden gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkili olacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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