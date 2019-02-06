Ticaret Bakanlığınca 5 İlde Hallere Yönelik Eş Zamanlı Denetim Gerçekleştirildi.
1 saat önce
IHAAW151103-GEN/06-02-2019- Ticaret Bakanlığınca 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
IHAAW151103-GEN/06-02-2019
- Ticaret Bakanlığınca 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 06.02.2019 15: 11: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:20 Kaynak: İHA
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Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
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