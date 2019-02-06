Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığınca 5 İlde Hallere Yönelik Eş Zamanlı Denetim Gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığınca 5 İlde Hallere Yönelik Eş Zamanlı Denetim Gerçekleştirildi.

1 saat önce

IHAAW151103-GEN/06-02-2019- Ticaret Bakanlığınca 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığınca 5 İlde Hallere Yönelik Eş Zamanlı Denetim Gerçekleştirildi., System.String[]
IHAAW151103-GEN/06-02-2019

- Ticaret Bakanlığınca 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 06.02.2019 15: 11: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

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