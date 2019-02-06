Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığınca, Türkiye Genelinde 5 İlde Hallere Yönelik Eş Zamanlı Denetim Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye Genelinde 5 İlde Hallere Yönelik Eş Zamanlı Denetim Gerçekleştirildi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye genelinde 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi(Tür: Ankara)

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye genelinde 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:35 Kaynak: DHA

Ankara, Türkiye, Güncel
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