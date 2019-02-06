Ticaret Bakanlığınca, Türkiye Genelinde 5 İlde Hallere Yönelik Eş Zamanlı Denetim Gerçekleştirildi
1 saat önce
Ticaret Bakanlığınca, Türkiye genelinde 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi(Tür: Ankara)
Ticaret Bakanlığınca, Türkiye genelinde 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:35 Kaynak: DHA
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Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
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