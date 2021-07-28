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Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon - Son Dakika

Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon

28.07.2021 12:02

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık ekiplerince, sahte fatura yoluyla akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri ve bayilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirterek, "Operasyonla 17 akaryakıt dağıtım şirketi ve 20 farklı ilde faaliyet gösteren 98 akaryakıt...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık ekiplerince, sahte fatura yoluyla akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri ve bayilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirterek, "Operasyonla 17 akaryakıt dağıtım şirketi ve 20 farklı ilde faaliyet gösteren 98 akaryakıt istasyonunun usulsüz şekilde piyasaya 300 milyon litre akaryakıt sevk ettikleri belirlendi." dedi.

Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından sahte fatura yoluyla akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri ve bayilere yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyon kapsamında faaliyetleri riskli olan dağıtım şirketleri ve bayilerin belirlendiğini bildiren Muş, 42 ilde düzenlenen operasyona konu 784 şirkette ekiplerce denetim yapıldığını belirtti. Muş, denetimlerde elde edilen belgelere yönelik inceleme ve araştırmalar sonucunda bazı akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından bayiler aracılığıyla piyasaya bir yıl içinde 10 milyar liranın üzerinde sahte fatura sürüldüğünün belirlendiğini dile getirdi.

"Yasalmış gibi gösterip usulsüzlüğü gizlediler"

Muş, düzenlenen sahte faturalar nedeniyle devletin KDV ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden 4 milyar liranın üzerinde zarara uğratıldığının tespit edildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ayrıca çalışmalara konu 17 akaryakıt dağıtım şirketi ve 20 farklı ilde faaliyet gösteren 98 akaryakıt istasyonunun usulsüz şekilde piyasaya 300 milyon litre akaryakıt sevk ettikleri, bu akaryakıtın yasal koşullarda faaliyet yürütüldüğünde kar elde edilemeyecek kadar düşük fiyatlardan ve piyasa rayiç bedelinin çok altında piyasaya sürüldüğü belirlenmiştir. Yapılan operasyonda, dağıtım şirketlerinin bayilerince dağıtıcılarından alınan akaryakıtın faturalarının, ödeyecekleri vergileri düşük göstermek için fatura temin etmek isteyen firmalar adına düzenlendiği, akaryakıtın ise diğer bazı dağıtım şirketlerine veya bunların bayilerine faturasız olarak satıldığı anlaşılmıştır. Bu akaryakıtı faturasız alan dağıtıcılar veya bayilerin ise sahte fatura düzenlemek amacıyla faaliyet yürüten diğer firmalardan temin ettikleri faturaları kullanarak faturasız akaryakıtın sevk ve satışı yasalmış gibi göstermek suretiyle akaryakıtı piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir. Böylelikle faaliyetler yasalmış gibi gösterilip yapılan usulsüzlüklerin gizlendiği anlaşılmıştır. "

Akaryakıt Özel Ekibince yürütülen ve 2021 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na aykırı faaliyet yürüten 21 akaryakıt dağıtım şirketi, 240 bayi ve 523 nihai tüketici olmak üzere 784 firma hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade eden Muş, sürece ilişkin raporları tamamlayarak gereğinin yapılması için Vergi Denetim Kurulu ve EPDK gibi ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini söyledi.

Bakan Muş, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kesintisiz süreceğini vurgulayarak, "TBMM'de AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptığım dönemde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yasalaştırdığımız 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemiz daha güçlü ve kararlı şekilde devam edecektir." dedi.

Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon
Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon
Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon
Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon

Mehmet Muş, Akaryakıt, Ticaret, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon - Son Dakika


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