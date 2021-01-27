Ticaret Bakanlığından 81 ilde market, pazar, hal ve çarşılarda fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığından 81 ilde market, pazar, hal ve çarşılarda fahiş fiyat denetimi

27.01.2021 10:02
Ticaret Bakanlığından 81 ilde market, pazar, hal ve çarşılarda fahiş fiyat denetimi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan market, pazaryeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirilirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan market, pazaryeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirilirdi. Denetimlerde son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlenirken, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından sadece son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlendi. Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 Türk lirasından 100 bin 910 Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 54 bin 555 Türk lirasından 545 bin 550 Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak.

120 FİRMAYA 3 MİLYON 595 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun dün gerçekleştirilen toplantısında 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çağrıyla birlikte perakende sektörü, pazaryerleri, toptancı halleri, çarşı vb. satış yapılan yerlerin denetlenmesinin yanı sıra fahiş fiyat tespit edilen ürünler başta olmak üzere 81 ilde temel tüketim mallarının üreticilerine yönelik denetimler de Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile belediyelerde bulunan zabıta teşkilatının denetim ve teftiş ekiplerince bugünden itibaren serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gerçekleştirilecek. Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimlerin aralıksız devam edileceği bildirildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Para Cezası, Market, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığından 81 ilde market, pazar, hal ve çarşılarda fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı! Zabıta, meyve satan seyyar satıcının tezgahına el koydu İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı
Biden'dan Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni, iyi dileklerinizi iletti         
09:53
Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi         
09:43
TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen yalandır TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen yalandır         
09:32
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi         
09:11
Başbakan Johnson bugün İngiltere'de tüm gazetelerin manşetinde: Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm Başbakan Johnson bugün İngiltere'de tüm gazetelerin manşetinde: Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm         
09:07
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı         
05:13
Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı         
21:35
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 10:15:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanlığından 81 ilde market, pazar, hal ve çarşılarda fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei