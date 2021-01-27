- Ticaret Bakanlığından 81 ilde market, Pazar, hal ve çarşılarda fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı:

"120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi"

"495 firmaya toplam olarak 15 milyon 480 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi"

" Yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi"

ANKARA - Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan market, pazaryeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirilirdi. Denetimlerde sadece son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün Ticaret Bakanlığınca denetlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından sadece son bir haftada 1.674 işletme bazında 22.535 ürün denetlendi. Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 Türk lirasından 100 bin 910 Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 54 bin 555 Türk lirasından 545 bin 550 Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak.

"120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi"

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"495 firmaya toplam olarak 15 milyon 480 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi"

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, bugüne kadar 3 bin 386 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam olarak 15 milyon 480 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"Yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi"

Yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çağrıyla birlikte; perakende sektörü, pazaryerleri, toptancı halleri, çarşı vb. satış yapılan yerlerin denetlenmesinin yanı sıra fahiş fiyat tespit edilen ürünler başta olmak üzere, 81 ilde temel tüketim mallarının üreticilerine yönelik denetimler de Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile belediyelerde bulunan zabıta teşkilatının denetim ve teftiş ekiplerince bugünden itibaren serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gerçekleştirilecek.

Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız devam edileceği bildirildi.