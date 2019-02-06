Ticaret Bakanlığından Antalya Dahil 5 İlde Eş Zamanlı "Hal" Denetimi
1 saat önce
Ticaret Bakanlığı taraından Antalya'nın da içinde ulunduğu 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı
taraından Antalya
'nın da içinde ulunduğu 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye
genelinde birçok ilde denetimlerine etkin bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Ankara
, Adana
, İstanbul
, Mersin
ve Antalya'daki hallerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Ticaret müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda yapılan denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı. Denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları olduğu tespit edilirse idari işlem yapılacak. Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarına karşı 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:04 Kaynak: İHA
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