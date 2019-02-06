Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığından Antalya Dahil 5 İlde Eş Zamanlı "Hal" Denetimi

Ticaret Bakanlığından Antalya Dahil 5 İlde Eş Zamanlı "Hal" Denetimi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı taraından Antalya'nın da içinde ulunduğu 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığından Antalya Dahil 5 İlde Eş Zamanlı
Ticaret Bakanlığı taraından Antalya'nın da içinde ulunduğu 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde denetimlerine etkin bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Ticaret müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda yapılan denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı. Denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları olduğu tespit edilirse idari işlem yapılacak. Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarına karşı 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
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