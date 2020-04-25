Ticaret Bakanlığından "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığından 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığından "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyası

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla "E-Ticaret...

Ticaret Bakanlığından

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOBİ'lere birçok önemli desteğin sağlandığını, bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da çeşitli destek paketlerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakanlık olarak KOBİ'lerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "KOBİ'lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını, taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisinin KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmek amacıyla 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' dayanışma kampanyasını başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu."

"Tüm e-ticaret sitelerini bu dayanışmaya davet ediyoruz"

Bakan Pekcan, kampanyaya ilk etapta 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını ve destek sağladığını bildirdi. Pekcan, "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ'lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ'lerimize özel paketler hazırladı." ifadesini kullandı.

Tüm e-ticaret sitelerini bu dayanışma kampanyasına davet eden Pekcan, "Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışmayla daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:38 Kaynak: AA

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