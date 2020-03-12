Ticaret Bakanlığından eczane ve marketlere denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığından eczane ve marketlere denetim - Son Dakika

Ticaret Bakanlığından eczane ve marketlere denetim

6 saat önce

Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinden sonra Ticaret Bakanlığı, yüksek fiyat artışlarına karşı eczane ve marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığından eczane ve marketlere denetim, System.String[]

Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinden sonra Ticaret Bakanlığı, yüksek fiyat artışlarına karşı eczane ve marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanması üzerine piyasalarda görülen yüksek fiyat artışını kontrol altına almak ve fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından 81 ilde tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, gerek maske ve diğer sağlık malzemeleri, gerekse gıda ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Ankara'da gerçekleştirilen denetimler; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ile Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
00:47 DHA YURT BÜLTENİ - 23
00:46 Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla...
00:45 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu
00:45 Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu
00:44 Koronavirüs nedeniyle kamu görevlilerine yurt dışı yasağı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanlığından eczane ve marketlere denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]