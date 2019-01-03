Ticaret Bakanlığından Gso'nun Başvurusuna Olumlu Yanıt

Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kesik elyaf ipliği olarak bilinen sentetik ipliklerin ithalatında mevcut damping uygulamasının devam etmesi için yapılan başvuruya Ticaret Bakanlığından olumlu yanıt geldiğini bildirdi.
Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, GSO öncülüğünde, firmaların talepleri doğrultusunda sunulan nihai gözden geçirme başvurusunun Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildiğini ve yapılacak gözden geçirmenin ardından kesik elyaf ipliği ithalatında damping uygulamasının devam etmesini beklediklerini kaydetti.
İş dünyasının sorunlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ünverdi, Ticaret Bakanlığının almış olduğu karardan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.
Daha önce konuya ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:
"Yaptığımız toplantıyla Gaziantep, Adana
ve Kahramanmaraş
başta olmak üzere çeşitli illerden gelen iplik üreticilerimizle iplik sektörünün yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerimizi paylaşmıştık. Özellikle kesik elyaf ipliği üzerine yapmış olduğumuz toplantıda, kesik elyaf ipliği ithalatında damping uygulamasının bazı ülkeler için 2019, bazı ülkeler için 2020 yılında biteceğini ve bu durumun yerli üreticiyi zor durumda bırakacağını kendilerine ilettik. Görüşmelerimiz sonucunda Gaziantep Sanayi Odasının koordinatörlüğünde, üretim yapan firmaların katılımı ve desteğiyle nihai gözden geçirme başvurusunun yapılması hususunda karara vardık. Başvurumuzu 29 Kasım 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığına yaptık ve konuyla ilgili soruşturma tebliği 31 Aralık
'ta Resmi Gazete'de yayımlandı."