Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığından 'Gürbulak' iddialarına yanıt
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Ticaret Bakanlığından 'Gürbulak' iddialarına yanıt

1 saat önce

Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde bu yılın ilk yarısında 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından 'Gürbulak' iddialarına yanıt, System.String[]
Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde bu yılın ilk yarısında 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:22 
Gürbulak, Ekonomi
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