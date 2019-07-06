Ticaret Bakanlığından 'Gürbulak' iddialarına yanıt
1 saat önce
Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde bu yılın ilk yarısında 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:22
Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde bu yılın ilk yarısında 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği bildirildi.
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