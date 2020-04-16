Ticaret Bakanlığından "internet alışverişi" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığından "internet alışverişi" uyarısı Açıklaması

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu artan internet alışverişlerinde yaşanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.

Ticaret Bakanlığından

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu artan internet alışverişlerinde yaşanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun, belirli yaş gruplarına ilişkin sokağa çıkma yasaklarının, mağazaların çalışma saatlerindeki düzenlemelerin, AVM'lerin kapalı olması gibi tedbirlerin, tüketicileri son dönemde internet, telefon ve mobil uygulamalar gibi iletişim araçlarıyla online alışverişe yönlendirdiği belirtildi.

Bu dönemde tüketicileri aldatma amacıyla kurulan sahte unvanlı alışveriş sitelerinin, aldıkları siparişlere ilişkin topladıkları bedeller karşılığında hiç mal göndermeyerek ya da satın alınan maldan çok başka ve düşük kaliteli mal gönderimi yaparak mağduriyetlere sebebiyet verdiklerinin görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, tüketicilerin, mesafeli yöntemle internetten mal veya hizmet alımında mağduriyet yaşamaması için yapması gerekenlere ilişkin önerilere yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Satıcı veya sağlayıcı hakkında adres, sabit telefon, vergi numarası, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası bilgileri ile hakkında şikayet ve şikayetlerin çözümüne ilişkin müşteri şikayet planı olup olmadığına ilişkin ön inceleme yapılmalı. Satın alınacak mal veya hizmetin diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatı ile aynı ihtiyacı karşılayan alternatiflerinin fiyatına ilişkin karşılaştırılma yapılması, özellikle sosyal medya aracılığı ile yapılan yönlendirmelerde internet sitesi adres çubuğunun 'https://' uzantısı ile başlaması, ödeme yapılmadan önce 6502 sayılı kanun kapsamında tüketicilere iletilmesi gereken ön bilgilendirme formları, alınacak mal veya hizmetin niteliği, bedeli, satıcı veya sağlayıcı unvanı ve benzeri hususlar başta olmak üzere kontrol edilmesi büyük önem arz ediyor."

Mesafeli sözleşme ile alınacak mal veya hizmete ilişkin olarak daha kısa bir süre belirtilmemişse 30 gün içinde teslim edilmesine ilişkin teyit alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, satılan mal veya hizmete ilişkin cayma hakkının olup olmadığı, bu hakkın 14 gün içinde kayıtsız ve şartsız kullanılabileceği ve kullanılması durumunda da 14 gün içinde bedel iadesinin yapılması gerektiği gibi hususların öğrenilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yasal düzenlemelere ön bilgilendirmede yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesinin de önemli olduğu kaydedilerek, "3 Boyutlu Güvenlik (3D Security) veya sanal kartla ödeme imkanlarının sunulması ve tüketicilerimizce bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi, mesafeli sözleşme ile online olarak mal veya hizmet alan tüketicilerimizin mağdur olmamaları bakımından son derece önemlidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüm bu hususlara dikkat edilmesine karşın tüketicilerin mesafeli sözleşmelerle ilgili olarak satıcılarla yaşadıkları uyuşmazlığın çözülememesi durumunda, 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de tüketici mahkemelerine başvurulabileceği belirtildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:48 Kaynak: AA

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