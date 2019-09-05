Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Müdürlüğü ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye dükkanlarını denetledi.



Ticaret Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde alınan tedbirler doğrultusunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri kırtasiye denetimi yaptı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde yapılan denetimlere katılan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, "Bakanlık olarak biz 115 bin ürün denetlemiştik, şu ana kadar 155 bin ürün denetlemiş durumdayız. Güvensiz ürüne sıfır tolerans diyerek biz denetimlerimizi yapıyoruz. Güvensizlik oranını yüzde sıfıra düşürene kadar bu çabamız devam edecek" dedi.



Denetim aşamalarında üç noktaya dikkat çektiklerini ifade eden Erdal, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz denetim aşamasında üç noktaya dikkat ediyoruz. Birincisi üretim ve ithalatçı firmaları bilgilendiriyoruz. İkinci aşama ise denetleme biz bakanlığımızın oluşturduğu veri tabanında risk analizi 30 ilde yoğunlaştık. Bu 30 il de özellikle üretim ve ithalatçı firmaların olduğu illerdir. Bakanlığımızın geçen sene faaliyete geçirdiği www.güvensizürün.gov.tr sitesinde uygunsuz ürünleri teşhir ediyoruz. Üçüncü olarakta bizler velilerimizi bilgilendiriyoruz. Velilerimize özellikle satıcısı belli ürünleri almalarını öneriyoruz. Ürünlerde CE işaretleri olmasını öneriyoruz. Kırtasiye denetimleri Ağustos ve Eylül aylarında daha çok denetimler oluyor."



Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, denetimde ürünleri inceleyerek, şüpheli gördükleri ürünlerden numune aldı. - ANKARA