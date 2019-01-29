Ticaret Bakanlığından Sarp Sınır Kapısı Açıklaması
25 dakika önce
Ticaret Bakanlığınca modernazisyonu tamamlanıp taşınma işlemi gerçekleştirileceğinden Sarp Sınır Kapısı'ndan perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde yolcu ve araç giriş çıkış işlemlerinin yapılamayacağı bildirildi.
Ticaret Bakanlığınca modernazisyonu tamamlanıp taşınma işlemi gerçekleştirileceğinden Sarp Sınır Kapısı
'ndan perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde yolcu ve araç giriş çıkış işlemlerinin yapılamayacağı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik çalışmalar nedeniyle araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemlerinin geçici olarak sahanın Gürcistan
'dan giriş yönünde gerçekleştirildiği anımsatıldı.
Hizmet verilen yolcu salonlarının ve yaya koridorlarının inşaat çalışmaları tamamlandığında esas yerlerine taşınacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle, 31 Ocak Perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde bakanlığın sistemleri geçici olarak çalışmayacağından Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacak. Bununla birlikte Gürcistan'a Türkgözü ve Çıldır-Aktaş kara sınır kapıları açık durumda olup yolcu ve araç giriş çıkış işlemleri için söz konusu sınır kapılarından hizmet verilmeye devam edilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:47 Kaynak: AA
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