Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığından Sarp Sınır Kapısı Açıklaması

Ticaret Bakanlığından Sarp Sınır Kapısı Açıklaması

25 dakika önce

Ticaret Bakanlığınca modernazisyonu tamamlanıp taşınma işlemi gerçekleştirileceğinden Sarp Sınır Kapısı'ndan perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde yolcu ve araç giriş çıkış işlemlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığından Sarp Sınır Kapısı Açıklaması, System.String[]
Ticaret Bakanlığınca modernazisyonu tamamlanıp taşınma işlemi gerçekleştirileceğinden Sarp Sınır Kapısı'ndan perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde yolcu ve araç giriş çıkış işlemlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik çalışmalar nedeniyle araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemlerinin geçici olarak sahanın Gürcistan'dan giriş yönünde gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Hizmet verilen yolcu salonlarının ve yaya koridorlarının inşaat çalışmaları tamamlandığında esas yerlerine taşınacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, 31 Ocak Perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde bakanlığın sistemleri geçici olarak çalışmayacağından Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacak. Bununla birlikte Gürcistan'a Türkgözü ve Çıldır-Aktaş kara sınır kapıları açık durumda olup yolcu ve araç giriş çıkış işlemleri için söz konusu sınır kapılarından hizmet verilmeye devam edilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaş Çay İçin Fark Ödemesi 13 Kuruş Olarak Belirlendi 9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor

Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:12:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığından Sarp Sınır Kapısı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]