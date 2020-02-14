Ticaret Bakanlığından "uçan balon" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığından 'uçan balon' uyarısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığından "uçan balon" uyarısı Açıklaması

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı "uçan balon" satışlarının özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde arttığını belirterek, tüketicileri sadece helyum gazıyla doldurulan uçan balonları satın almaları konusunda uyardı.

Ticaret Bakanlığından

Ticaret Bakanlığı "uçan balon" satışlarının özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde arttığını belirterek, tüketicileri sadece helyum gazıyla doldurulan uçan balonları satın almaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "uçan balonların" denetimlerinin yıl boyunca sürdürüldüğü ifade edildi.

Söz konusu balonların satışlarının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde arttığı kaydedilen açıklamada, bu ürünlerden kaynaklı muhtemel kazaları önlemek ve tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla balonları satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlara yer verildi.

Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın olması halinde ciddi yanıklara yol açabildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu riskin bertaraf edilebilmesi amacıyla Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği çerçevesinde uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması Bakanlığımızca yasaklanmıştır. Bu bağlamda, tüketicilerimizin uçan balon satılan yerlerde dolum yapılan gazın niteliğini öğrenmeleri ve sadece helyum gazıyla doldurulan uçan balonları satın almaları büyük önem arz etmektedir. Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerimiz 'Alo 175 Tüketici Hattı' aracılığıyla Bakanlığımıza ulaşabilirler."

Sevgililer Günü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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