Ticaret Bakanlığının ilk tam teşekküllü kriminal laboratuvarı faaliyete başladı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere ilk tam teşekküllü ve modern kriminal laboratuvarının Ankara'da faaliyete başladığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza birimleri tarafından her gün gümrük kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çok farklı türde kaçak eşya yakalamalarının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yasa dışı bu girişimlerle daha etkin mücadele edebilmek için gerekli tüm imkanları sağladıklarını anlatan Pekcan, "Bir yandan suçu önlemeye yönelik teknolojik yatırımlarımıza devam ederken, diğer yandan da suça konu olan eşya ve delillerin tespiti ve analizi noktasında kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz" dedi.

Pekcan, bu kapsamda Bakanlığın Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere ilk tam teşekküllü ve modern kriminal laboratuvarının faaliyete başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Hizmete giren laboratuvarımız sayesinde ele geçirdiğimiz eşyaların tespiti ve tahlili daha hızlı gerçekleştirilirken, suç eşyası ve diğer kanıt oluşturabilecek unsurların analizi sağlanarak soruşturma süreçlerimizin etkinliği artırılacak. Dünya örnekleri ile rekabet edebilir düzeydeki son teknoloji cihaz ve ekipmanları ile donatılan laboratuvarımız suç ve suç delillerinin incelenmesi ve çözümlenmesinde önemli rol oynayacak. Laboratuvarda ilk etapta yakalanan uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen maddelerin tespiti ve tahlili hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek."

Pekcan, laboratuvarda ilk etapta yakalanan uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen maddelerin tespiti ve tahlilinin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini, daha sonra parmak izi ve diğer izler, balistik, patlayıcı maddeler, moleküler genetik incelemeler gibi diğer bölümlerin hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Suçla mücadelede önemli rol oynayacak

Ticaret Bakanlığının Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, Ankara Lojistik Üssündeki 156 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Laboratuvar Narkotik ve Psikotrop Maddeler İnceleme Bölümü, Parmak İzi ve Diğer İzler İnceleme Bölümü, El Yazısı, İmza ve Doküman İnceleme Bölümü, Bilişim, Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri Bölümü, Moleküler Genetik İncelemeler Bölümü, Balistik İncelemeler Bölümü, Patlayıcı Maddeler İnceleme Bölümü'nden oluşuyor. Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, uzman personeli ve son teknoloji cihaz ve ekipmanları ile narkotik ve psikotrop maddelerin türleri ve miktarlarının tespiti ve inceleme konusu delille ilgili olarak adli makamlarca talep edilen uzmanlık analiz raporu düzenlenmesinde önemli bir işlevi yerine getirecek. Dünyada gümrük alanında ihtisaslaşmış kriminal laboratuvarlar işlevsellik açısından her geçen gün önem kazanırken, Ticaret Bakanlığına bağlı kriminal laboratuvarında Alman Gümrük Kriminal İdaresi, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza laboratuvarları gibi önde gelen kuruluşların uyuşturucu madde analizlerinde istifade ettiği metotlar ve ekipmanlar kullanılıyor. Olay yerlerinden elde edilen delilleri inceleyerek bilirkişi raporu tanzim etmekle görevli olan Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, suç ve suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlamak suretiyle tüm kolluk birimlerinin, cumhuriyet savcılıklarının ve mahkemelerin hizmetinde olacak. - ANKARA