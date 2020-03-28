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Ticaret Bakanlığının personel eğitiminde "sanal sınıf" modeli
13 dakika önce
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, eğitim faaliyetlerini "sanal sınıf" uygulamasıyla sürdürürken, hem gümrük hem de iç ticaret hizmeti yürüten personeli, mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilendiriyor.
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, eğitim faaliyetlerini "sanal sınıf" uygulamasıyla sürdürürken, hem gümrük hem de iç ticaret hizmeti yürüten personeli, mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:39
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