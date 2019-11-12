Ticaret borsalarında 2 ayda yaklaşık 347 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında ağustos-eylül döneminde 347 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.



Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-eylül döneminde borsalarda 347 bin 668 ton fındık işlem gördü.



En fazla işlem 82 bin 958 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 59 bin 233 tonla Düzce- Bolu ve 50 bin 44 tonla Ordu ticaret borsaları izledi.

Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsasında 43 bin 223 ton fındık işlem gördü.