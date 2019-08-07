Son Dakika Haberleri: Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü

2 saat önce

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Haziran 2019 döneminde 320 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü, System.String[]
Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Haziran 2019 döneminde 320 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-30 Haziran 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 320 bin 675 ton fındık işlem gördü.
En fazla işlem 87 bin 104 tonla Ordu'da yapılırken, Ordu'yu 81 bin 610 tonla Sakarya ve 32 bin 512 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:59 Kaynak: AA
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