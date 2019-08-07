Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü
1 saat önce
Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Haziran 2019 döneminde 320 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Haziran 2019 döneminde 320 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04
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