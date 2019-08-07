Son Dakika Haberleri: Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü

1 saat önce

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Haziran 2019 döneminde 320 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü, System.String[]
Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Haziran 2019 döneminde 320 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04 
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