Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Haziran 2019 döneminde 320 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

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