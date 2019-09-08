Son Dakika Haberleri: Ticaret borsalarında 326 bin ton fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 326 bin ton fındık işlem gördü

30 dakika önce

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Temmuz 2019 döneminde 326 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında 326 bin ton fındık işlem gördü, System.String[]

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Temmuz 2019 döneminde 326 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 326 bin 221 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 88 bin 905 tonla Ordu'da yapılırken, Ordu'yu 81 bin 893 tonla Sakarya ve 32 bin 583 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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