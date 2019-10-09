Son Dakika Haberleri: Ticaret borsalarında 329 bin ton fındık işlem gördü
Son Dakika Ekonomi Ticaret borsalarında 329 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 329 bin ton fındık işlem gördü

2 saat önce

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Ağustos 2019 döneminde 329 bin 557 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında 329 bin ton fındık işlem gördü, System.String[]

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Ağustos 2019 döneminde 329 bin 557 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Ağustos 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.


Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 329 bin 557 ton fındık işlem gördü.


En fazla işlem 89 bin 346 tonla Ordu'da yapılırken, bu ili 81 bin 893 tonla Sakarya ve 32 bin 583 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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