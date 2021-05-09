Ticaret borsalarında 495,6 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Mart döneminde yaklaşık 495 bin 597 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2020 Ağustos-2021 Mart döneminde borsalarda toplam 495 bin 597 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 105 bin 851 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 89 bin 289 tonla Sakarya, 74 bin 994 tonla Bolu/ Düzce ve 56 bin 482 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.