Son Dakika Haberleri: Ticaret borsalarında yaklaşık 314 bin ton fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında yaklaşık 314 bin ton fındık işlem gördü

1 saat önce

Ticaret borsalarında Ağustos 2018 - Mayıs 2019 döneminde yaklaşık 314 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında yaklaşık 314 bin ton fındık işlem gördü, System.String[]
Ticaret borsalarında Ağustos 2018 - Mayıs 2019 döneminde yaklaşık 314 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018 - 31 Mayıs 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 313 bin 697 ton fındık işlem gördü, en fazla işlem 84 bin 853 tonla Ordu'da yapıldı.
Ordu'yu 80 bin 565 tonla Sakarya, 32 bin 194 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:41 Kaynak: AA
Ekonomi
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