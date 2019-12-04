Son Dakika Haberleri: Ticaret borsalarında yaklaşık 470 bin ton fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında yaklaşık 470 bin ton fındık işlem gördü

6 saat önce

Ticaret borsalarında ağustos-ekim döneminde yaklaşık 470 bin ton fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında yaklaşık 470 bin ton fındık işlem gördü, System.String[]

Ticaret borsalarında ağustos-ekim döneminde yaklaşık 470 bin ton fındık işlem gördü.


Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos, eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.


Buna göre, son üç ayda borsalarda 469 bin 923 ton fındık işlem gördü.


En fazla işlem 103 bin 685 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 78 bin 71 tonla Düzce- Bolu ve 76 bin 497 tonla Ordu ticaret borsaları izledi.


Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsası'nda işlem gören fındık miktarı 65 bin 505 ton oldu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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