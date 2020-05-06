Ticaret borsalarında yaklaşık 662 bin ton fındık işlem gördü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret borsalarında yaklaşık 662 bin ton fındık işlem gördü - Son Dakika Ekonomi

Ticaret borsalarında yaklaşık 662 bin ton fındık işlem gördü

6 saat önce

Ticaret borsalarında Ağustos 2019 - Mart 2020 döneminde 662 bin tona yakın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında yaklaşık 662 bin ton fındık işlem gördü, System.String[]

Ticaret borsalarında Ağustos 2019 - Mart 2020 döneminde 662 bin tona yakın fındığın işlem gördüğü bildirildi.


Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos ve mart dahil olmak üzere 8 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.


Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 662 bin 316 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 135 bin 966 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 122 bin 362 ton ile Ordu ve 103 bin 153 tonla Düzce Ticaret Borsası izledi.


Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsasında işlem gören fındık miktarı 98 bin 453 ton oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:38 Kaynak: AA


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