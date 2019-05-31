Son Dakika Haberleri: Ticaret Borsası Başkanı Fırat'tan Bayram mesajı
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Ticaret Borsası Başkanı Fırat'tan Bayram mesajı

30 dakika önce

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ticaret Borsası Başkanı Fırat'tan Bayram mesajı, System.String[]
Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahmut Fırat yayımladığı mesajında, "Geçmişimizden bugüne en köklü geleneklerimizden olan bayramlar insanları birbirine yaklaştıran en güzel bağlarımızdan biridir. Yaşam kaynağı olan gıda ve barınma ihtiyaçları gibi fiziki veya somut olmayan bazı insani ihtiyaçlarda vardır ki bunlar mutluluk, sağlık, birlik ve beraberliktir. Bunları paylaşmanın da en güzel sergilendiği günler bayramlarımızdır. Sadece bayramlarda değil tüm zamanlarda en güzel günler, sağlık, mutluluk ve huzur sizlerle olsun. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:30 Kaynak: İHA
Adıyaman, Fırat, Güncel
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