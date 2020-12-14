Bursa Ticaret Borsasından üniversite hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı

Bursa Ticaret Borsası, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesine yüksek akımlı bir oksijen cihazı daha kazandırdı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda BUÜ Hastanesinde solunum yetmezliği çeken hastalar için kullanılmak üzere hayati öneme sahip yüksek akımlı oksijen sistemi alan Bursa TB, son dönemde vakaların giderek artması nedeniyle yeni bir yüksek akımlı oksijen cihazı daha temin etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Kovid-19 salgınıyla topyekun mücadele edilen zor bir dönemde Borsa üyelerinin, ihtiyaç duyulan her konuda hem maddi hem de manevi desteğini esirgemediğini vurguladı.

Sağlık ordusunun salgının ilk gününden bu yana kendi sağlıklarını hiçe sayarak hastaları iyileştirmek için insanüstü bir çabayla mücadele ettiğine dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:

"Pandeminin ülke genelinde pik yaptığı bugünlerde Bursa'da vaka sayılarında azalma olsa da yoğun bakımlarda yoğunluk hala devam ediyor. Daha önce BUÜ Hastanesine solunum yetmezliği çeken hastalar için kullanılmak üzere hayati öneme sahip yüksek akımlı oksijen sistemi alarak bağışta bulunmuştuk. Artan vakalar nedeniyle özellikle solunum cihazlarına çok fazla ihtiyaç duyulması üzerine bir kez daha harekete geçtik ve üyelerimizin desteğiyle üniversite hastanesine yeni yüksek akımlı oksijen sistemi kazandırdık."