Ticaret Borsası'ndan Manisalılara üzüm ve şıra ikramı - Son Dakika

Ticaret Borsası'ndan Manisalılara üzüm ve şıra ikramı

MANİSA - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri ve üzümde hasat sezonu yaşanması Manisa Ticaret Borsası tarafından üzüm ve üzüm şırası ikramı yapıldı.

Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü hasat ettiği üzümler ve enstitünün imal ettiği litrelerce üzüm şırası, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri ve üzümde hasat sezonu yaşanması dolayısıyla vatandaşlara ikram edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte Şehzadeler Belediyesi Mehteran Takımı da konser verdi.

Vatandaşlara hediye ve üzüm şırası hediye eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "8 Eylül Manisa'nın kurtuluşu günüdür. Bugün istedik ki eskiden olduğu gibi bağ bozumlarının da aynı güne getirelim. Burada çocuklarımızın bilhassa eski bazı bozumlarını görmesi ve o onları yaşamasını istedik. Bağcılık Araştırma göndermiş olduğu şıralarla, yeni kendi bağlarımızdaki üzümlerimizi Manisalı hemşerilerimize sunmak istedik. Sağ olsun Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik de mehter takımını gönderdi. Tabi geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı çok fazla böyle etkinlikleri yapamadık. Böyle bir etkinliği Manisalılarla birlikte o coşkuyu, üzümün ilk çıktığı günün coşkusunu yaşamaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Etkinlikte toplamda bin 500 paket kuru üzüm, 2 ton civarında yaş üzüm ve 300 litrede şıra dağıtıldı.