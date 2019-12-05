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Ticaret Borsası'ndan Nilüfer'de iş birliği vurgusu

6 saat önce

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Ticaret Borsası'ndan Nilüfer'de iş birliği vurgusu, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'ya iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Nilüfer'de gerçekleşen tarımsal uygulamalara yönelik yapılabilecek iş birliği ele alındı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'yı makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, iş birliği çalışmalarına vurgu yapıldı. Ziyarette Bursa ve Nilüfer'de yapılan iyi tarım uygulamaları da ele alındı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Nilüfer Belediyesi'ne kapılarımız sonuna kadar açık. Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı tarımsal çalışmalara katkı sunmak isteriz. Ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ülkemiz büyük bir tarım potansiyeline sahip. Kurum olarak doğru yapılan her işin yanındayız" dedi.


Çiftçinin kalkınması ve ekolojik tarımın yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nda başlayan çalışmalarımızı daha da genişletmek için çalışmalar yapıyoruz. İyi, doğru, bilinçli tarım adına yeni projelerimiz de yolda. Alanında uzman kişilerle çalışıyoruz. Sadece Nilüfer'i değil, Bursa'yı da ele alan projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Arazilerimizin durumunu daha yakından görerek, bilimsel verilerle doğru ürün yetiştiriciliğine yöneleceğiz" dedi.


Ziyaret sonunda Başkan Turgay Erdem, Özer Matlı'ya günün anısına İznik çinisi armağan etti. - BURSA

Turgay Erdem, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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