Ticaret Borsası'ndan Sgk Teşvikleri Semineri

Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarafından "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarafından "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca tarafından SGK'nın yatırımcının önünü açmak, istihdamı arttırmak için sisteme ilave ettiği teşvikler anlatıldı. Seminere BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın ile BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım ile BTB üyeleri katıldı.



BTB merkez binasında düzenlenen seminerde İl Müdürü Erhan Karaca, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5510 sayılı kanunda yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden 5 puanlık indirimlerinden, yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan 5 puanlık indirimden ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar uyarınca uygulanan teşvikleri anlattı.



Karaca, işsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde uygulanan prim teşvikleri, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların, iş başı eğitim programını tamamlayanların ve engelli sigortalıların istihdamına yönelik teşvikler ile AR-GE ve tasarım faaliyetlerine ilişkin teşvikler başta olmak üzere tüm sigorta prim teşvikleri hakkında bilgiler verdi.



Karaca, "Kanunun 4. maddesinde yer alan sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, sigorta prim teşvik, destek ve indirimden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır" dedi



Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve yönetime konuya gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ileten SGK Bursa İl Müdürü Karaca, Matlı'nın yaptığı çalışmalarla Bursa'da gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin çarklarının daha verimli dönmesinde rol oynadığını belirtti. - BURSA

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